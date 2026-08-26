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26.08.2026 06:37:00
Petronas Dagangan Bhd PDB legte Quartalsergebnis vor
Petronas Dagangan Bhd PDB veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.39 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.270 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 77.50 Prozent auf 16.09 Milliarden MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.07 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0.390 MYR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 16.09 Milliarden MYR gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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