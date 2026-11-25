Petronas Chemicals Group Bhd gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.02 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.040 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.62 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.79 Milliarden MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch