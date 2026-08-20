Petronas Chemicals Group Bhd: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Petronas Chemicals Group Bhd lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 MYR. Im Vorjahresviertel waren -0.140 MYR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.90 Milliarden MYR – ein Plus von 22.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Petronas Chemicals Group Bhd 6.44 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch