PETRONAS annonce la recherche d'un ingénieur en mécanique des fluides pour les circuits de F1™

HOCKENHEIMRING, Allemagne, 25 juillet 2019 /PRNewswire/ -- PETRONAS, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % PETRONAS Lubricants International (PLI), a annoncé aujourd'hui le lancement d'une recherche mondiale en vue du recrutement d'un ingénieur en mécanique des fluides PETRONAS pour les circuits automobiles. Celui-ci, ou celle-ci, devra assurer l'assistance technique sur place pour Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport lors du championnat du monde de F1™ de la FIA de 2020.

« Chez PLI, nous sommes constamment mis au défi d'améliorer la conception et la distribution de nos solutions PETRONAS Fluid Technology Solutions™ pour permettre à l'équipe de garder une longueur d'avance. Nous testons nos talents et technologies de classe mondiale afin de fournir des produits et services qui répondent aux besoins de nos partenaires dans les sports mécaniques, de nos équipementiers et au bout du compte, de nos clients de tous les jours. Il s'agit d'une occasion unique pour un candidat qualifié de rejoindre une équipe chargée du développement de solutions de pointe dans le domaine des fluides, qui nous permettront de remporter d'autres victoires », a déclaré Giuseppe D'Arrigo, directeur général et PDG de PLI.

En tant que membre de l'équipe d'assistance technique de PETRONAS sur les circuits, l'ingénieur retenu surveillera et réalisera des analyses sur le carburant PETRONAS Primax, le lubrifiant PETRONAS Syntium et les fluides fonctionnels PETRONAS Tutela pour assurer leur pleine conformité avec les règlements de la FIA et les performances optimales du quintuple champion du monde des constructeurs en formule un de la FIA.

Lors de la recherche initiale, lancée en 2018, plus de 7 000 dossiers de candidature ont été reçus à l'échelle mondiale. Au terme d'un processus de sélection rigoureux, cinq candidats ont atteint le tour de demi-finale, qui comportait l'envoi d'une vidéo et une présentation d'étude de cas. Trois d'entre eux ont décroché un entretien avec Giuseppe D'Arrigo à Kuala Lumpur, en Malaisie, et c'est Stephanie Travers, 24 ans, originaire du Zimbabwe, qui a obtenu le poste d'ingénieur en mécanique des fluides pour les circuits PETRONAS.

« J'ai toujours rêvé de travailler dans la F1™, alors je suis absolument ravie de cette opportunité. Ce n'est pas sans défis, mais j'apprends chaque jour à garder mon sang-froid et à faire de mon mieux. L'équipe est géniale, donc je suis simplement heureuse de travailler avec eux et de profiter de cette incroyable expérience », a confié Stephanie Travers.

« Tout au long de notre partenariat d'une décennie, les carburants et huiles PETRONAS ont été l'élément vital de notre voiture, et PETRONAS a joué un rôle inestimable dans la production des performances et de la fiabilité constantes qui ont contribué de manière essentielle à nos succès en championnat du monde ces cinq dernières années », a ajouté Toto Wolff, chef d'équipe et PDG de Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport.

« Les spécialistes des fluides de PETRONAS nous offrent leur expertise technique vitale en transmettant des analyses en temps réel et en nous permettant de détecter en amont les difficultés potentielles. Stephanie est une excellente recrue et nous sommes ravis de contribuer au développement des nouveaux talents qui rejoindront notre équipe sur les circuits en 2020. »

La recherche est ouverte jusqu'au 25 septembre 2019. Les candidats intéressés peuvent consulter la page LinkedIn de PETRONAS Lubricants International ou envoyer un e-mail à ptfe2020@pli-petronas.com.

