Petron verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Petron hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.23 PHP, nach -0.090 PHP im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 359.88 Milliarden PHP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 87.42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Petron einen Umsatz von 192.02 Milliarden PHP eingefahren.

Redaktion finanzen.ch