|
28.08.2026 06:37:00
Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered äusserte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.13 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered ein Ergebnis je Aktie von 0.150 MYR vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.72 Milliarden MYR – ein Plus von 44.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered 3.26 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.