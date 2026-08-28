Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered äusserte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.13 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered ein Ergebnis je Aktie von 0.150 MYR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.72 Milliarden MYR – ein Plus von 44.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered 3.26 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch