Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered liess sich am 26.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.40 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.300 MYR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.26 Milliarden MYR – ein Plus von 25.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Petron Malaysia Refinning Marketing Bhd Registered 3.41 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch