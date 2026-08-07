Petron gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Petron hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.90 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.41 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch