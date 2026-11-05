Petron: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Petron lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Petron im vergangenen Quartal 5.21 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Petron 3.65 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch