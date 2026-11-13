Petroleo Brasileiro: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Petroleo Brasileiro veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.930 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 32.97 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Petroleo Brasileiro 23.47 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch