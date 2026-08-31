Petrol Ljubljana dd legte Quartalsergebnis vor

Petrol Ljubljana dd lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.08 EUR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Petrol Ljubljana dd mit einem Umsatz von insgesamt 1.81 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.46 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 24.45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch