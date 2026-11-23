Petrol Ljubljana dd hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Petrol Ljubljana dd 1.47 EUR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Petrol Ljubljana dd mit einem Umsatz von insgesamt 1.99 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.55 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 28.28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch