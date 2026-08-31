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31.08.2026 06:37:00
Petrol AD-Sofia präsentierte Quartalsergebnisse
Petrol AD-Sofia hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Petrol AD-Sofia ein EPS von 0.030 EUR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Petrol AD-Sofia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35.87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80.6 Millionen EUR im Vergleich zu 59.3 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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