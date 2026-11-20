Petrodorado Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.2 Millionen CAD – ein Plus von 22.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Petrodorado Energy 13.2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch