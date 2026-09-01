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01.09.2026 06:37:00
PetroChina: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
PetroChina äusserte sich am 30.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0.11 SGD gegenüber 0.070 SGD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat PetroChina 148.76 Milliarden SGD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 125.34 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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