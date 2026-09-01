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01.09.2026 06:37:00
PetroChina vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
PetroChina hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0.35 HKD. Im letzten Jahr hatte PetroChina einen Gewinn von 0.220 HKD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PetroChina im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33.10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 910.58 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 684.15 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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