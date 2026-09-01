|
01.09.2026 06:37:00
PetroChina stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PetroChina hat am 30.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0.89 USD. Im letzten Jahr hatte PetroChina einen Gewinn von 0.560 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 116.22 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 96.36 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Verlusten erwartet. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.