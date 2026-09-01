PetroChina stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PetroChina hat am 30.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.89 USD. Im letzten Jahr hatte PetroChina einen Gewinn von 0.560 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 116.22 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 96.36 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch