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01.09.2026 06:37:00
PetroChina stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PetroChina hat sich am 30.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.30 CNY. Im Vorjahresviertel hatte PetroChina 0.200 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 791.11 Milliarden CNY gegenüber 696.99 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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