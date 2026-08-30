PetroChina Aktie 1067428 / CNE1000003W8
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30.08.2026 17:25:10
PetroChina H1 Profit Increases
(RTTNews) - PetroChina Company Ltd. (PCCYF,0857.HK,HPCD.SI,601857.SS) reported that its profit attributable to owners of the company for the first half of 2026 RMB 103.94 billion, representing a year-on-year increase of 22.0%. Earnings per share were RMB 0.57 up from RMB 0.47 in the prior year.
Revenue for the period was RMB 1.527 trillion, an increase of 5.3% from last year.
The Board has resolved to declare an interim dividend of RMB 0.26 per share for 2026. The company has set 15 September 2026 as the record date, with payment scheduled for 26 October 2026.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
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