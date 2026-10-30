PetroChina: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PetroChina hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.11 SGD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PetroChina 0.080 SGD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PetroChina im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 150.72 Milliarden SGD. Im Vorjahresviertel waren 128.98 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch