PetroChina: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PetroChina hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PetroChina noch ein Gewinn pro Aktie von 0.650 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PetroChina in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 117.71 Milliarden USD im Vergleich zu 100.48 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch