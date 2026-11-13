Petrobras: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Petrobras präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.930 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 32.97 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 40.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch