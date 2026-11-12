Petrobras präsentierte Quartalsergebnisse

Petrobras gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 3.09 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Petrobras noch ein Gewinn pro Aktie von 2.54 BRL in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Petrobras im vergangenen Quartal 169.35 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Petrobras 127.91 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch