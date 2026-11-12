Petrobras gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Petrobras äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 3.09 BRL. Im letzten Jahr hatte Petrobras einen Gewinn von 2.54 BRL je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32.40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 169.35 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 127.91 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch