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31.08.2026 06:37:00
Petro-Victory Energy A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Petro-Victory Energy A hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Auf der Umsatzseite hat Petro-Victory Energy A im vergangenen Quartal 0.1 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 31.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Petro-Victory Energy A 0.2 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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