Petra Rumpf nommée membre du conseil consultatif de Limacorporate

UDINE, Italie, 21 octobre 2020 /PRNewswire/ -- LimaCorporate a le plaisir d'annoncer que Petra Rumpf s'est jointe au conseil consultatif de LimaCorporate le 22 septembre 2020.

Petra Rumpf est cadre dans les secteurs des soins de santé et de la santé numérique et compte plus de 20 ans d'expertise en leadership stratégique. Elle a acquis sa vaste expérience dans le cadre de l'incubation, de la création et de la gestion d'entreprises mondiales, de l'élaboration et de la mise en œuvre de modèles d'affaires axés sur le numériques, du pilotage d'activités de fusions et d'acquisitions ainsi que de la réalisation de croissances organiques.

Elle a été membre de conseils exécutifs de gestion de sociétés cotées en bourse et a dirigé la transformation des activités dans les secteurs de la technologie médicale, des sciences de la vie, de la fabrication, de la haute technologie et des logiciels.

Depuis 2018, Mme Rumpf occupe le poste de vice-présidente exécutive de la division des organisations de services dentaires à l'échelle mondiale au sein de Straumann Group, leader mondial du développement et de la fabrication d'implants dentaires. Elle a été le moteur de l'accélération de la croissance et de la transformation numérique des plus importantes organisations de services dentaires au monde.

Avant d'occuper ce poste, Mme Rumpf était la responsable internationale du groupe opérationnel Gestion d'Instradent et partenariats stratégiques, et devait mettre en place un modèle de vente mondial omnicanal ainsi que des partenariats numériques.

Entre 2007 et 2015, elle a occupé de nombreux postes au sein du fabricant suisse d'implants dentaires Nobel Biocare AG, notamment ceux de responsable internationale du développement de l'entreprise et responsable des canaux spéciaux. Chez Nobel Biocare, Mme Rumpf a dirigé la transformation du portefeuille d'affaires, intensifié le développement du canal mondial de commerce électronique et réalisé plusieurs acquisitions qui ont contribué à faire de Nobel Biocare le leader de la planification numérique des traitements.

Entre 1991 et 2007, elle a notamment été responsable internationale des fusions et des acquissions, ainsi que vice-présidente de la stratégie et de la transformation chez Capgemini.

« Je suis ravi que Petra se joigne à notre conseil, car sa grande compréhension des processus de transformation numérique aidera LimaCorporate à faire progresser les soins axés sur les patients grâce à des solutions novatrices mettant l'accent sur les logiciels et les applications de capteurs en orthopédie », a commenté Michel Orsinger, président du conseil consultatif.

« En plus d'être une source d'inspiration, Petra apportera de nouvelles idées et soumettra des recommandations utiles à LimaCorporate et au conseil consultatif. Son expertise contribuera à la croissance de notre entreprise dans le monde entier et fera de LimaCorporate le fournisseur de solutions numériques de référence et le partenaire le plus fiable de notre industrie en matière d'innovation », a déclaré Luigi Ferrari, PDG de LimaCorporate.

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une société mondiale de dispositifs médicaux qui fournit des solutions orthopédiques reconstructives et personnalisées aux chirurgiens confrontés aux défis d'améliorer la qualité de vie de leurs patients. Basée en Italie, LimaCorporate s'engage dans le développement de procédures et produits innovants afin de permettre aux chirurgiens de choisir la solution idéale pour chaque patient. La gamme de produits de LimaCorporate s'étend de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

Pour tout complément d'information sur la société, veuillez consulter le site : limacorporate.com .

