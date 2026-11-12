PetMed Express präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PetMed Express hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.31 USD gegenüber -0.410 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19.36 Prozent auf 35.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch