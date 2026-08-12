|
12.08.2026 06:37:00
Petgo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Petgo lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 19.19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -21.320 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 1.65 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.