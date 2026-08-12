Petgo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Petgo lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 19.19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -21.320 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1.65 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch