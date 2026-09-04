Petco Health and Wellness Company A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Petco Health and Wellness Company A hat am 02.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.050 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.49 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.49 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch