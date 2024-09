Petco-Aktie im Aufwind - Roaring Kitty sorgt trotz rpten Zahlen für unerwarteten Kurssprung

• Petco-Aktie legt enttäuschende Zahlen vor• Roaring Kitty äussert sich auf Reddit• Petco-Aktie brennt Kursfeuerwerk ab

Die Bilanz von Petco Health + Wellness war alles andere als überzeugend. Gleich bei mehreren Kennzahlen unterbot der Tierbedarfshändler die Markterwartungen.

Tiefrote Zahlen in Petco-Bilanz

Das Geschäft mit Zubehör für Haustiere lief im zweiten Quartal schlecht. Petco verzeichnete im Berichtsquartal einen Verlust von 0,09 US-Dollar je Aktie, unter dem Strich verlor das Unternehmen 24,8 Millionen US-Dollar. Das war deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum, als bereits ein Minus von 14,6 Millionen US-Dollar angefallen war.

Auch die Umsätze überzeugten im zweiten Jahresviertel nicht: Nach 1,53 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist erlöste Petco im aktuellen Berichtszeitraum nur noch 1,52 Milliarden US-Dollar. Die Umsätze im Bereich Zubehör und Haustiere fielen um 4,7 Prozent - das Umsatzplus von 1,5 Prozent bei Verbrauchsmaterialien und ein Anstieg der Erlöse bei Dienstleistungen um 3,1 Prozent konnten das schwache Geschäft im Kernsegment nicht ausgleichen. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis lagen unter den Konsensprognosen des Marktes.

Auch für das laufende Quartal sind die Aussichten wenig ermutigend: Petco erwartet auf bereinigter Basis ein Minus von 0,03 bis 0,04 US-Dollar je Aktie, während der Markt nur von einem Verlust von 0,03 US-Dollar je Anteilsschein ausgegangen war. Bei den Umsatzschätzungen liegen Petco und der Markt mit 1,5 Milliarden US-Dollar unterdessen auf einer Linie.

Roaring Kitty sorgt für Kursfeuerwerk

Einen Tag nach den schwachen Zahlen stellte sich die Führungsebene des Unternehmens in einer Telefonkonferenz den Anlegern und erklärte die Ergebnisse. Dabei versprach man, sich auf Kostendisziplin zu fokussieren und den Cashflow verbessern zu wollen. Bereits zur Bilanzveröffentlichung hatte Petco-CEO Joel Anderson betont: "Ich freue mich riesig, Petco in dieser entscheidenden Zeit zu leiten. Mit Blick auf die Zukunft sehe ich enorme Chancen für uns, unsere operative und finanzielle Leistung deutlich zu verbessern und die Stärken von Petco besser zu nutzen, um grössere Marktanteile zu gewinnen, nachhaltige Rentabilität zu erzielen und Wert für die Aktionäre zu schaffen".

Dass der Aktienkurs des Unternehmens daraufhin am Mittwoch an der NASDAQ um knapp 33 Prozent auf 4,08 US-Dollar anstieg, war aber offenbar nicht den optimistischen Zukunftsaussagen des Managements zu verdanken. Vielmehr reagierten Anleger wohl auf einen Post von Keith Gill, auch bekannt als "Roaring Kitty", auf Reddit. Der Meme-Aktien-König, der mit seinen Posts bereits GameStop zu einem Spielball der Märkte gemacht hatte, reagierte am Mittwoch mit den vielsagenden Worten: "Woof dreht durch. Wer ist mit mir dabei?". WOOF ist das Kürzel von Petco an der NASDAQ-Börse.

Roaring Kitty nimmt Petco immer wieder ins Visier

Gill hat bereits in der Vergangenheit immer wieder mehr oder weniger deutliche Verweise auf die Petco-Aktie gemacht und beinahe bei jedem Post eine Aktienbewegung provoziert. Mit dem Post von Hundebildern, die Anleger sowohl auf Petco, aber auch auf dessen Konkurrenten Chewy bezogen, hatte Roaring Kitty diverse Male Aufmerksamkeit erregt und für Turbulenzen am Markt gesorgt.

Dass den Beiträgen von Gill eine derartige Aufmerksamkeit zukommt, ist auf seine Rolle während des Meme-Aktien-Hypes im Jahr 2021 zurückzuführen. Er gilt als einer der führenden Treiber der Meme-Aktien-Rally rund um GameStop, AMC & Co. Unter seinem zweiten Reddit-Pseudonym, DeepF-ingValue, war er federführend dabei, den Short Squeeze der GameStop-Aktie voranzutreiben. Zahlreiche Shortseller verloren im Zuge der Ereignisse Geld, während Kleinaktionäre, die während des Hypes eingestiegen waren, teils mit Gewinnen aus den Trades gingen.

Nachhaltig blieb der Kursanstieg bei GameStop aber nicht, was auch der weiterhin schwachen Geschäftsentwicklung zu schulden ist. Ob sich die Geschichte bei Petco wiederholt, bleibt abzuwarten.

Im nachbörslichen Handel am Mittwoch lag die Petco-Aktie weitere 0,74 Prozent im Plus bei 4,11 US-Dollar.



Redaktion finanzen.ch