Pet Valu stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pet Valu hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.37 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.310 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 290.7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 280.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch