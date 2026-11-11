Pet Valu legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pet Valu hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.39 CAD, nach 0.360 CAD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Pet Valu mit einem Umsatz von insgesamt 299.5 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289.5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 3.48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch