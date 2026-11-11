Perspective Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Perspective Therapeutics lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Perspective Therapeutics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 90.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch