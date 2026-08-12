Perspective Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Perspective Therapeutics präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.22 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Perspective Therapeutics ein EPS von -0.290 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Perspective Therapeutics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 72.41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen USD im Vergleich zu 0.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch