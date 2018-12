Personetics interviendra sur l'Intelligence Artificielle appliquée à la Connaissance Client dans le Domaine Financier durant l'Événement organisé par l'Association des Banques et Banquiers du Luxe...

- L'événement se tiendra le 13 décembre à la Chambre de Commerce du Luxembourg -

PARIS, Dec. 11, 2018 /PRNewswire/ -- Personetics présentera ses solutions pionnières de Gestion Financière Autonome™ durant l'Événement organisé par l'Association des Banques et Banquiers du Luxembourg. Personetics se joindra à des leaders du secteur technologique tels que IBM, Amazon Web Services et SAS, afin de présenter des solutions d'IA et de Big Data appliquées à la connaissance client dans le domaine de la finance.

La Gestion Financière Autonome apporte une façon novatrice de simplifier le processus de prise de décision financière – en utilisant l'IA afin de guider facilement et en toute sécurité les particuliers et les entreprises vers leurs buts financiers. En mettant à profit les fonctionnalités de gestion financière autonome, les banques sont à même d'apporter aux particuliers, aux petites entreprises et à la clientèle de gestion de patrimoine différents degrés d'accompagnement dans la gestion de leurs finances : informations stratégiques, recommandations personnalisées et jusqu'à la gestion financière automatisée.

Détails de l'événement:

Date: 13 Décembre 2018 @ 14:00 - 17:30

Location: Chambre de Commerce - 7, rue Alcide de Gasperi L-2981, Luxembourg

Inscription: https://www.abbl.lu/events/artificial-intelligence-for-customer-insight-in-finance/

À propos de Personetics

Personetics est le fournisseur leader de solutions d'IA dans le domaine des services financiers orientés clients, et la compagnie derrière la première plateforme de Gestion Financière Autonome™ de l'industrie.

Mettant à profit la puissance de l'IA, les solutions de Gestion Financière Autonome™ de Personetics sont utilisées par les plus grandes institutions financières à travers le monde pour placer les services bancaires digitaux au centre de la vie financière des clients - fournissant en temps réel un accompagnement personnalisé, automatisant les décisions financières, et simplifiant la gestion financière au quotidien.

Avec plus de 50 millions de banques clientes à travers le monde, Personetics a l'impact direct le plus important sur les clients de tous les fournisseurs de solutions financières d'IA aujourd'hui. Personetics compte maintenant parmi ses clients 4 des 5 principales banques américaines et 6 des 12 banques principales en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que d'autres banques leader à travers le monde.

Menée par une équipe d'entrepreneurs FinTech aguerris ayant fait leurs preuves, Personetics est une compagnie en développement rapide avec des bureaux à New York, Londres, Singapour et Tel Aviv. La compagnie a été nommée un "Cool Vendor" par Gartner, s'est placée dans le Top Dix KPMG des Entreprises FinTech, et dans le Top Dix des Entreprises Prometteuses d'American Banker.

Pour plus d'informations, visitez http://personetics.com.

Gestion Financière Autonome™ est une marque déposée de Personetics Technologies Ltd.