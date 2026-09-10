HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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10.09.2026 11:35:41
Personalwechsel im HSBC-Vorstand - Aktie in Rot
HSBC muss sich einen neuen CFO suchen. Wie die Bank mitteilte, will die amtierende Finanzchefin Pam Kaur im nächsten Jahr von ihrem Amt zurücktreten.
DJG/DJN/brb/ros
DOW JONES
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