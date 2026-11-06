Personalis: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Personalis hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Personalis vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Personalis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 76.67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 14.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch