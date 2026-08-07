Personalis: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Personalis veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.230 USD je Aktie erzielt worden.

Personalis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch