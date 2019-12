Persistent Systems annonce un nouveau leadership pour les pratiques unifiées de Salesforce en Europe

MUNICH, 13 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Persistent Systems fusionne les deux partenaires de boutique Salesforce PARX et youperience pour simplifier sa pratique européenne de Salesforce. Steffen Drillich supervisera dorénavant les activités européennes à titre de vice-président principal de la pratique de Salesforce en Europe de Persistent.

Les compétences européennes de Persistent en matière de Salesforce font désormais partie d'une pratique mondiale de Salesforce en plein essor, qui compte plus de 1 000 professionnels. Le vaste savoir-faire industriel de la pratique européenne, qui met un accent particulier sur la vente au détail, la fabrication et le sport professionnel, enrichit l'expertise verticale mondiale dans les services financiers, les soins de santé et les sciences du vivant. Persistent Systems a également renforcé son partenariat avec Mulesoft pour intégrer désormais la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), ainsi que l'Amérique du Nord et la région Asie-Pacifique, dans le but de fournir des services de conseil et de mise en œuvre.

Steffen Drillich sera également responsable à l'échelle nationale de la pratique allemande, tandis que la France sera dirigée par Christophe Gaget, la Suisse par Daniel Seiler et le Royaume-Uni par Steven Ward.

Steffen Drillich, vice-président principal de la pratique de Salesforce en Europe de Persistent

« Cette structure allie la spécificité de chaque pays et les avantages tirés de notre pratique mondiale. Elle nous permet d'offrir en permanence l'agilité, l'orientation client et la rapidité qui ont fait la réputation de PARX et de youperience, tout en la dynamisant avec la très solide expertise technologique de Persistent Systems à l'échelle mondiale. »

Chris O'Connor, directeur exécutif et PDG de Persistent Systems

« Cette nouvelle pratique européenne intégrée et ce leadership apportent à nos clients la force issue de l'alliance de notre relation étroite avec Salesforce et des avantages que nous avons tirés des centaines de fructueux engagements à l'égard de Salesforce dans le monde entier. Les entreprises sont en quête d'une commercialisation rapide. Persistent rassemble la mosaïque numérique de façon à ce que les clients puissent se consacrer à leurs activités principales et à ce qu'ils font de mieux pour leurs clients. »

Sandeep Kalra, directeur exécutif et président des services technologiques de Persistent Systems

« Comptant 11 sites sur le continent et au Royaume-Uni, nous avons créé le premier partenaire de boutique Salesforce de la région. Cette intégration et ce leadership fort vont nous aider à poursuivre la croissance accélérée que nous connaissons sur ce marché fascinant. »

Persistent Systems est un partenaire « Platine » de Salesforce qui s'attache à aider ses clients à concevoir, construire et gérer l'alliance unique de services numériques et de logiciels nécessaires pour faire mieux que la concurrence et favoriser la croissance.

À propos de Persistent Systems

Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) développe des logiciels qui stimulent l'activité de ses clients. Elle fournit des logiciels aux organisations et aux entreprises dont les logiciels sont au cœur de la transformation numérique.

À propos des énoncés prospectifs et des mises en garde : pour connaître les risques et incertitudes liés aux énoncés prospectifs, veuillez visiter FLCS

