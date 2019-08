Perrot Duval: Verträge über Verkauf von Infranor werden später finalisiert

A A Drucken

Die in der Industrieautomatisierung tätige Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval kündigt am Mittwoch an, dass die Verkaufsverträge mit Guangzhou Haozhi Industrial für Infranor erst Mitte September finalisiert werden.

Zuvor war die Vertragsunterzeichnung bereits einmal von August auf Anfang September verschoben worden. Perrot Duval verkauft die auf Antriebe spezialisierte Tochtergesellschaft Infranor, nachdem das chinesische Unternehmen Guangzhou Haozhi Industrial ihr Anfang Januar ein entsprechendes Kaufangebot unterbreitet hatte. Die Aktionäre von Perrot Duval haben über den Deal an einer ausserordentlichen Generalversammlung befunden. kw/rw Genf (awp)

Weitere Links:

Bildquelle: Keystone,Fariz Alikishibayov / Shutterstock.com