Perrot Duval-Aktie in Grün: Reverse Takeover von Infomaniak konkretisiert

Dessen Bewertung wurde auf 200 Millionen Franken festgesetzt.

Entsprechend werden die Aktionäre über eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der Infomaniak-Aktien im Gesamtwert von 200 Millionen Franken befinden, wie aus der am Dienstag publizierten Einladung hervorgeht.

Für die Sacheinlage sollen 8,05 Millionen neue Namenaktien A mit einem Nennwert von 0,025 Franken und 4,40 Millionen Namenaktien B mit einem Nennwert von ebenfalls 0,25 Franken geschaffen werden. Die A-Aktien werden zu 3,84 Franken und die B-Aktien zu 38,42 Franken ausgegeben.

Kapital wird neu strukturiert

Vor der Kapitalerhöhung sind eine Zusammenlegung der bestehenden Namenaktien von Perrot Duval sowie ein Aktiensplit im Verhältnis 2:1 vorgesehen. Danach soll das bestehende Aktienkapital von 6,72 Millionen auf 67'246 Franken reduziert werden. Dazu wird der Nennwert der bisherigen Inhaber- und Namenaktien von 25 auf 0,25 Franken herabgesetzt.

Nach Abschluss der Transaktion wird das Aktienkapital 1,37 Millionen Franken betragen und sich auf 8,05 Millionen A-Aktien sowie 4,67 Millionen B-Aktien verteilen. Die A-Aktien sind mit einem Stimmrechtsprivileg ausgestattet. Zudem sollen die bisherigen Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt werden.

Die Generalversammlung soll ausserdem den Verkauf der Perrot-Duval-Tochter Füll Process in Weinfelden genehmigen. Der Verkauf der einzigen verbleibenden Tochtergesellschaft ist gemäss Einladung Voraussetzung für die Umsetzung der vorgesehenen Neuausrichtung.

Neue Führung

Im Verwaltungsrat kommt es ebenfalls zu Veränderungen. Der Genfer Finanz- und M&A-Spezialist Frank Guemara, der bereits dem Verwaltungsrat von Infomaniak angehört, soll das Präsidium von Perrot Duval übernehmen.

Weiter sollen Infomaniak-Gründer Boris Siegenthaler sowie Patricia Solioz Mathys und Paul Such wie bereits zuvor gemeldet neu in den Verwaltungsrat einziehen. Der bisherige Präsident Nicolas Eichenberger bleibt als Mitglied, die bisherigen Verwaltungsräte Luca Bozzo und Yves Claude Aubert treten nicht mehr an.

Vorgesehen ist auch eine Umfirmierung von "Perrot Duval Holding S.A." zu "Infomaniak SA".

Schliesslich soll ein neues Beteiligungsprogramm für Mitarbeitende, Berater und Verwaltungsratsmitglieder geschaffen werden. Dafür ist bedingtes Kapital von maximal 68'439 Franken vorgesehen, entsprechend bis zu 273'756 neuen Namenaktien B.

An der SIX notiert die Perrot Duval-Aktie zeitweise 1,69 Prozent stärker bei 90,50 Franken.

ra/cg

Genf (awp)