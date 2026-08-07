Perrigo Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Perrigo Company hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Perrigo Company -0.060 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3.17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.06 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch