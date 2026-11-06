Perrigo Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Perrigo Company liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Perrigo Company die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Perrigo Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 988.6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch