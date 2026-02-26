Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'977 -0.1%  SPI 19'218 0.1%  Dow 49'482 0.6%  DAX 25'176 0.8%  Euro 0.9124 0.0%  EStoxx50 6'173 0.9%  Gold 5'196 0.6%  Bitcoin 52'800 0.6%  Dollar 0.7720 -0.1%  Öl 70.9 -0.1% 
Top News
KION-Aktie: Deutlicher Ergebnisanstieg für 2026 angekündigt
Scout24-Aktie: Scout24 profitiert von Profi-Kunden und höheren Abo-Erlösen
Allianz-Aktie gibt nach: Aktienrückkauf über bis zu 2,5 Milliarden Euro gestartet -- Rekordgewinn
Deutsche Telekom-Aktie: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
Sulzer-Aktie: Gewinn in 2025 deutlich verbessert
26.02.2026 07:31:42

Perpetual H1 Profit, Revenue Rise

(RTTNews) - Perpetual Limited (PVQ.F), a financial services company, reported a sharp increase in profit for the first half, mainly driven by lower expenses, and the absence of impairment losses recorded in the prior year period.

Net profit before tax rose to A$69.7 million from A$34.7 million a year earlier.

Expenses declined to A$607.2 million from A$634.3 million, while no impairment losses were recorded during the period, compared with A$25.5 million a year earlier.

Net profit after tax climbed to A$53.9 million or 46.5 cents per share from A$12 million or 10.6 cents per share in the previous year.

Excluding one-time items, underlying profit after tax was A$112.7 million, up from A$110.5 million last year.

Revenue edged up to A$704.1 million from A$693 million.

The company declared an interim dividend of A$0.59 per share payable on April 7.

25.02.26 Ungewissheit über Zölle bleibt bestehen
25.02.26 SMI klettert erstmals über 14.000er-Marke
25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
25.02.26 Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall
25.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips treten auf der Stelle
24.02.26 Julius Bär: 19.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’510.58 20.00 SAIB4U
Short 14’818.22 13.86 B58SLU
Short 15’377.31 8.89 SJUBNU
SMI-Kurs: 13’977.10 25.02.2026 17:30:17
Long 13’354.21 19.17 S63BSU
Long 13’068.54 13.79 SVRB0U
Long 12’506.52 8.92 S1FBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025
Sandoz-Aktie deutlich höher: Generikaspezialist wächst weiter dank starker Biosimilars
NVIDIA Aktie News: NVIDIA verteuert sich am Nachmittag
Alcon-Aktie im Plus: Alcon setzt auf weiteres profitables Wachstum
PayPal-Aktie dreht ins Minus: Übernahmegerüchte treiben den Kurs nur zeitweise an
DroneShield-Aktie mit Kurssprung: Dreistelliges Umsatzwachstum und schwarze Zahlen
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zahlenflut und anstehende NVIDIA-Bilanz: SMI schliesst stabil -- DAX überspringt 25'000 Punkte deutlich -- US-Börsen schliessen fester -- KI-Hoffnungen trieben Asiens Börsen - Nikkei mit Rekord

Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammense ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
07:34 Scout24 steigert Gewinn deutlich und will weiter wachsen
07:31 Immobilienkonzern Hamborner Reit mit weniger Gewinn
07:27 Allianz erzielt Rekordgewinn im Tagesgeschäft - Dividende wie erwartet
07:25 Kion hofft 2026 auf schwungvolles Automationsgeschäft
07:19 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 275 Dollar
07:15 ROUNDUP: Nvidia liefert wieder einmal - Investoren dennoch zurückhaltend
07:09 DAX-FLASH: Dax nach Nvidia-Zahlen leicht schwächer erwartet
07:09 GNW-News: Phonak-Botschafter setzen sich am Welttag des Hörens für die Hörgesundheit der nächsten Generation ein
07:04 Telekom steigert operativen Gewinn und will weiter wachsen
06:42 Hongkong: Medienmogul Jimmy Lai gewinnt Berufungsverfahren - und bleibt in Haft