Perpetual H1 Profit, Revenue Rise

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.

Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?

