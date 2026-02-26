|
26.02.2026 07:31:42
Perpetual H1 Profit, Revenue Rise
(RTTNews) - Perpetual Limited (PVQ.F), a financial services company, reported a sharp increase in profit for the first half, mainly driven by lower expenses, and the absence of impairment losses recorded in the prior year period.
Net profit before tax rose to A$69.7 million from A$34.7 million a year earlier.
Expenses declined to A$607.2 million from A$634.3 million, while no impairment losses were recorded during the period, compared with A$25.5 million a year earlier.
Net profit after tax climbed to A$53.9 million or 46.5 cents per share from A$12 million or 10.6 cents per share in the previous year.
Excluding one-time items, underlying profit after tax was A$112.7 million, up from A$110.5 million last year.
Revenue edged up to A$704.1 million from A$693 million.
The company declared an interim dividend of A$0.59 per share payable on April 7.
Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall
Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.
Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: Asiens Börsen uneinheitlich -- SMI schliesst stabil -- DAX überspringt 25'000 Punkte deutlich
Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine einheitliche Richtung. SMI-Anleger hielten zur Wochenmitte die Füsse still. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen Gewinne zu sehen.