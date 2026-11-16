Perpetua Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Perpetua Resources hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Perpetua Resources ein Ergebnis je Aktie von -0.240 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch