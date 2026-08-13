Permsin Steel Works stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Permsin Steel Works äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 THB ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Permsin Steel Works ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.020 THB in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.71 Prozent auf 863.3 Millionen THB. Im Vorjahresviertel hatte Permsin Steel Works 887.3 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch