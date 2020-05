Permira platziert 25 Millionen Teamviewer-Aktien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzinvestor Permira hat sich von einem grossen Aktienpaket am Software-Anbieter Teamviewer getrennt. Über die Zwischengesellschaft Tigerluxone sei die Platzierung von 25 Millionen Aktien zu einem Preis von 41 Euro je Aktie erfolgt, hiess es in einer Mitteilung. Dies entspreche einem Anteil von rund 12,5 Prozent an Teamviewer. Insgesamt erlöste Permira damit 1,025 Milliarden Euro. Die Aktie hatte im regulären Handel am Mittwoch bei 45,65 Euro ein neues Allzeithoch markiert.

Mit einem Anteil von 39 Prozent bleibe Permira nach der Platzierung aber weiter grösster Teamviewer-Aktionär, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Teamviewer-Titel wurden im nachbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 7 Prozent tiefer getaxt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2020 17:54 ET (21:54 GMT)