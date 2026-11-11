Permian Basin Royalty Trust: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Permian Basin Royalty Trust veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Permian Basin Royalty Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.150 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Permian Basin Royalty Trust im vergangenen Quartal 5.0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 31.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Permian Basin Royalty Trust 7.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch