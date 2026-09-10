Perma-Pipe International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Perma-Pipe International hat sich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 0.31 USD. Im letzten Jahr hatte Perma-Pipe International einen Gewinn von 0.100 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24.36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 47.9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch