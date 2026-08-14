Perma-Fix Environmental Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Perma-Fix Environmental Services hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Perma-Fix Environmental Services -0.150 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 12.9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 11.72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch